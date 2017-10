Zollernalbkreis Bei Brand in Wohnhaus vier Menschen verletzt

Von red/dpa/lsw 26. Oktober 2017 - 07:11 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag ist in einem Wohnhaus in Rosenfeld ein Brand ausgebrochen. Zuerst war in einer Scheune Feuer entstanden, das sich dann auf das Wohngebäude ausbreitete. Ein Ehepaar und zwei Kinder erlitten Rauchvergiftungen.





Rosenfeld - Beim Brand eines Wohnhauses in Rosenfeld (Zollernalbkreis) sind ein Ehepaar und seine zwei Kinder durch Rauchgasvergiftung verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Nacht zum Donnerstag aus bisher unbekannten Gründen in der Scheune neben dem Wohngebäude aus.

„Noch ist unklar, ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung gehandelt hat. Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Zu diesem Zeitpunkt war die Feuerwehr noch am Brandort im Stadtteil Leidringen, um mögliche Glutnester in dem Bauernhaus aufzuspüren und zu löschen. Die verletzten Eltern und die beiden Söhne waren zuvor in Krankenhäuser gebracht worden.