ZKM in Karlsruhe Kinobesucher löst Großeinsatz der Polizei aus

Von red/dpa 18. Dezember 2016 - 11:27 Uhr

Besucher des ZKM in Karlsruhe melden einen verdächtigen Mann im Kinosaal. Die Polizei reagiert darauf mit einem Großeinsatz und überwältigt den Mann.





Karlsruhe - Mit einem Großeinsatz hat die Polizei in Karlsruhe auf einen Hinweis von Kinobesuchern reagiert, dass sich ein Mann mit großem Rucksack im Saal verdächtig verhalte. Mehrere Zuschauer verließen den Saal, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Angst der Zuschauer stellte sich aber schnell als unbegründet heraus. „Aber wir nehmen so eine Meldung nicht auf die leichte Schulter“, sagte ein Sprecher. Der Schutz der 190 Zuschauer im Saal sei vorrangig gewesen. Wegen der Terrorgefahr kommt es immer wieder vor, dass verängstigte Menschen die Polizei rufen.

Wegen des Erscheinungsbildes und des seltsamen Verhaltens des Mannes hatten sich Zuschauer an Kinomitarbeiter gewandt, der Betreiber wählte den Notruf. Polizisten räumten am Samstagabend den Kassenbereich und versperrten die Ausgänge. Als der Verdächtige den Saal verließ, wurde er überwältigt. Er war laut Polizei betrunken und trug persönliche Gegenstände im Rucksack.