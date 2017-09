Zeugin hilft Polizei in Kornwestheim Misstrauische Frau führt zu Dieben

Von ena 28. September 2017 - 16:51 Uhr

Die Männer hatten bei ihrer Festnahme Diebesgut in ihren Taschen. Foto: Weingand / STZN

Eine Frau in Kornwestheim beobachtet zwei unbekannte Männer. Als sie sie anspricht, suchen die das Weite. Die Polizei entdeckt bei der Festnahme Einbruchs-Werkzeug und Diebesgut.

Kornwestheim - Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die mutmaßlich mehrere Einbrüche im Kreis Ludwigsburg begangen haben. Der Auslöser für die Festnahme war die Beobachtung einer Kornwestheimerin, deren Verhalten die Polizei als „vorbildlich“ bezeichnet. Der Frau waren die 26 und 27 Jahre alten Männer im Bereich des Marderwegs aufgefallen, weil sie die beiden noch nie gesehen hatte. Als sie sie ansprach, suchten die Männer das Weite – und die Frau verständigte die Polizei, die die beiden schließlich entdeckte und festnahm. In ihrem Rucksack und ihrer Tasche, entdeckten die Beamten Werkzeug, das wohl für Einbrüche verwendet wurde, sowie Diebesgut.

Mehr zum Thema

Die Männer sitzen in Untersuchungshaft

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männern mutmaßlich hinter einem Einbruch stecken, der am 19. September in Möglingen angezeigt worden war. An jenem Vormittag waren Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus eingestiegen. Als eine der Bewohnerinnen die Einbrecher bemerkte und um Hilfe schrie, flüchteten sie.

Inzwischen sitzen die Männer in Untersuchungshaft. Die Polizei prüft, ob sie für weitere, bislang ungeklärte Taten verantwortlich sind.

Zumindest einen Diebstahl konnten ihnen die Ermittler noch nachweisen: Eines der Fahrräder, mit dem die Männer unterwegs waren, wurde Anfang September vom Bahnhofsplatz in Bietigheim-Bissingen gestohlen. Die Polizisten gehen davon aus, dass auch das zweite Rad gestohlen ist.