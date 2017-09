Zeugen gesucht in Gemmrigheim Wahlplakat angezündet

Von bin 21. September 2017 - 12:22 Uhr

Eine Wahlplakat an einer Straßenlaterne ist angezündet worden. Foto: dpa

Ein Unbekannter hatte offenbar besonders viele Aggressionen gegen eine Partei aufgestaut – und hat ein Wahlplakat angezündet. Es ist nicht mehr erkennbar, welcher Partei es gehört hat.

Gemmrigheim - In der Nacht zum Samstag hat im Bereich „Scheidwegle“/Kirchheimer Straße in Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) ein bislang unbekannter Täter ein Wahlplakat vermutlich mutwillig in Brand gesetzt. Das angezündete Plakat war an einer Straßenlaterne befestigt und verbrannte bis zur Unkenntlichkeit. Ein aufmerksamer Anwohner wurde gegen 1 Uhr auf das Feuer aufmerksam und löschte den Brand. An der Straßenlaterne entstand ein schaden von etwa 1300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Böblingen unter 07031/13 00 in Verbindung zu setzen.