Zeugen gesucht in Bad Cannstatt Mit der Stadtbahn zusammengestoßen

Von red 15. Dezember 2016 - 06:30 Uhr

Am Wilhelmsplatz hat es gekracht.Foto: Archiv

Am Mittwochnachmittag sind am Wilhelmsplatz eine Stadtbahn und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurde ein Fahrgast in der Bahn leicht verletzt.

Bad Cannstatt - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag am Wilhelmsplatz eine Stadtbahn und ein Auto zusammengestoßen sind und sich ein Fahrgast in der Bahn leicht verletzt hat. Der 64-jährige Fahrer eines grauen Toyota befuhr den Wilhelmsplatz von der Waiblinger Straße kommend in Richtung Stadtmitte. Der 27-jährige Fahrer der Stadtbahnlinie U13 fuhr von Untertürkheim kommend in Richtung Feuerbach. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich eine 53-Jährige in der Stadtbahn leicht. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, an der Stadtbahn in Höhe von 10 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 89 90-41 00 zu melden.