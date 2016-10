Zeitumstellung Winterzeit - Stunde vor oder doch zurück?

Von red 27. Oktober 2016 - 06:00 Uhr

Wer hat an der Uhr gedreht? In der Nacht von Samstag auf Sonntag gewinnen wir eine Stunde bei der Umstellung auf Winterzeit.Foto: dpa

Müssen Sie die Uhren nun um eine Stunde vorstellen? Oder doch um eine Stunde zurück? Am Sonntag endet die Sommerzeit und deswegen wird wieder einmal an der Uhr gedreht.

Stuttgart - Für Nachtschwärmer, die jeden Morgen den Wecker verdammen, bringt die Zeitumstellung am kommenden Wochenende eine Stunde mehr Party - oder mehr Schlaf. In der Nacht zum Sonntag, den 30. Oktober, rücken die Uhren um 3 Uhr eine Stunde zurück auf 2 Uhr - die Winterzeit beginnt.



"Spring forward - fall back": Die englische Eselsbrücke ("spring" = Frühling, "fall" = Herbst) ist an Einfachheit nicht zu überbieten, wenn man sie sich merken kann. Auf Deutsch ist es etwas komplizierter: Im Frühling werden die Gartenmöbel vor das Haus gestellt, im Winter wandern sie nach hinten in den Schuppen.

Zustände wie bei einem Jetlag



Wenn im Herbst die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird, ist es abends früher dunkel, morgens aber auch früher hell: 18 Uhr Sommerzeit wird zu 17 Uhr Winterzeit, 8 Uhr MESZ zu 7 Uhr MEZ.



Länger schlafen können dann aber nur Menschen ohne Kinder und Haustiere. Vor allem der Nachwuchs schert sich nämlich nicht um die Zeitumstellung, wenn er hungrig ist oder die Windel voll hat.