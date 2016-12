Zeitlich befristet in Bad Cannstatt Pop-Up-Stores feiern Premiere

Von red 06. Dezember 2016 - 12:30 Uhr

Neu in der MarktstraßeFoto: Landeshauptstadt Stuttgart, Sebastian Berger

Pop-Up-Stores: In der Marktstraße ist vorübergehend der Leerstand behoben worden. Zunächst bleibt der neue Laden bis Weihnachten.

Bad Cannstatt - In der Vorweihnachtszeit feiern gleich zwei Pop-Up-Stores in den Neckarbezirken ihre Eröffnung: „G´fiddschl & Glomb“ in der Cannstatter Marktstraße und „Handwerk“ in der Untertürkheimer Fußgängerzone. Beide Läden sind zunächst zeitlich befristet bis Weihnachten geöffnet.

Die beiden Pop-Up-Stores sind Vorreiter von Ladenkonzepten, die auch in den Stadtbezirken umgesetzt werden. Für die Betreiberinnen Gabi Langeneckert, Pia Lehmann und Susan Schlameuß in Cannstatt und Kerstin Knihs als Koordinatorin in Untertürkheim ist die Eröffnung eine Premiere, denn sie führen erstmals ein Ladengeschäft, in dem sie ihre Produkte Kunden anbieten. Auch für die Eigentümer ist es das erste Mal, dass die Ladenflächen für einen zeitlich begrenzten Zeitraum vermietet werden. Angeboten werden vor allem selbst gefertigte Produkte: im G´fiddschl & Glomb Papeterie, bedrucktes Porzellan und Genähtes, im „Handwerk“ Schmuck, Holz, Honig, Filz, Selbstgestricktes, Gehäkeltes und vieles mehr. Das Sortiment soll das örtliche Angebot insbesondere im Hinblick auf individuelle Weihnachtsgeschenke ergänzen.