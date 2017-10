Schlächter, Schlitzer, Schreckensfiguren Neun Ideen für gruselige Halloween-Kostüme

Von Markus Brauer und Nora Chin 16. Oktober 2017 - 15:18 Uhr

Suchen Sie noch nach dem perfekten Halloween-Kostüm? Die Helden aus bekannten Horror-und Gruselfilmen können Ihnen einige modische Inspirationen für die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November geben.





Stuttgart - Jedes Jahr Ende Oktober ist es dasselbe Problem: Was zieht man zu Halloween an? Soll man sich als schmatzender und sabbernder Zombie verkleiden? Oder vielleicht als laut- und schattenloser Vampir? Oder besser als kaltblütiger Schlächter?

Wir stellen neun berühmte Schreckensfiguren vor, die im Horror- und Gruselfilm-Universum ihr Unwesen treiben und ideal geeignet sind für eine schaurig-schöne Halloween-Party:

Freddy Krueger, der Albtraum-Typ

Freddy Krueger ist der Film-Psycho schlechthin, ein Soziopath, der von den Eltern seiner Opfer getötet und nach einem Pakt mit dem Teufel zurückkehrt. In den Träumen von Kindern und Jugendlichen nimmt er grausame Rache. Was Sie für das Kostüm brauchen: rot-grün gestreifter Pulli, Schlapphut, diabolisches Grinsen, Lederhandschuh mit vier Klingen.

Das Video zeigt, wie man man zum Freddy Krueger wird:

Jason Voorhees, der Schlächter

Jason, der Held aus der „Freitag, der 13.“-Filmreihe, wurde als kleiner Bub von den anderen Kindern wegen seines entstellten Gesichts gehänselt. Eines Tages fiel er in den See des „Chrystal Lake“-Feriencamps und ertrank. Als er von den Toten erwacht, rächt er sich an den Lebenden. Was Sie brauchen: Hockey-Maske, Plastikmachete und abgetragene Kleidung. Und ganz wichtig: nicht reden, nur grunzen.

Wie verwandelt man sich an Halloween zu Jason Voorhees? Die Antwort gibt es im Video:

Pennywise, der Horror-Clown

Horror-Clowns – wie Pennywise aus Stephen Kings Roman „Es“ sowie den gleichnamigen Filmen von 1990 und 2016 – sind ein noch recht junger Halloween-Trend. Fiktiv und doch sehr real. Weder weiß man, wer sich hinter der Grusel-Maske verbirgt – noch, was seine Motive sind. Gerade diese Unwissenheit macht den Schrecken aus, den die Maskenträger derzeit in Deutschland verbreiten. Was Sie brauchen: Fiese Clown-Maske, bunte Kleidung, irres Lachen, hektische Bewegungen.

Das Video gibt eine Anleitung für eine schauriges Pennywise-Kostümierung: