Zapfenpflücker bei der Arbeit Nachwuchs für den Wald

Von Verena Mayer 27. Oktober 2016 - 17:46 Uhr

In den Wäldern wird die Ernte eingefahren: Hoch in den Bäumen beschaffen Zapfenpflücker den Nachwuchs für den Forst von morgen. Doch ob er hierzulande überhaupt noch groß werden kann?

Gomaringen - Als alle Seile an der richtigen Stelle hängen, schauen sich die drei Männer ein letztes Mal an und verabschieden sich. „Bis heut Abend um achte“, sagen sie, dann ziehen sie los auf ihren Baum. Meter um Meter hangeln sie sich an den Seilen die Tannen hinauf. Ganz leicht sieht das aus – auch wenn Luca Bleher, 22, einer der Männer im Baum, sagt, dass er nicht gut in Form sei. Erkältet. Wenn es gut läuft, setzen die drei den ganzen Tag lang keinen Fuß mehr auf den Boden, sie bleiben in den Wipfeln der 30 Meter hohen Tannen im Gomaringer Forst und pflücken Zapfen bis am Abend um acht. Und wenn es optimal läuft, wenn die Bäume so richtig fett mit Zapfen behangen sind, kann es sein, dass ihre Ernte 600 Kilo oder mehr auf die Waage bringt. Das wären, bei einem Gewicht pro Weißtannenzapfen von 250 Gramm rund 2400 Stück. Eine Menge also. Mit so einem Ergebnis könnte auch Thomas Ebinger zufrieden sein.

Ebinger, 57, ist keiner der Männer, die Bäume hochgehen. Sein Arbeitsplatz ist in einem Betrieb in Nagold, in dem wuchtige Maschinen stehen. Sein Arbeitsplatz ist die Staatsklenge. Weil noch nicht einmal die Nagolder zwingend wissen, was eine Staatsklenge ist, nennt ihr technischer Leiter Ebinger sie einfach „die Geburtsstation des Waldes“. Die Männer im Gomaringer Forst sind in seinem Auftrag unterwegs. Man könnte sie deshalb als Geburtshelfer des Waldes bezeichnen, offiziell heißen sie allerdings Zapfenpflücker. Kurz gesagt werden in der Klenge die Samen aus den Zapfen geholt, die die Pflücker in den Bäumen ernten. Die Klenge sorgt also dafür, dass die staatlichen Forstbetriebe und die Forstbaumschulen immer Nachwuchs haben und die Schreinereien immer gutes Holz. Doch wie das so ist mit dem Nachwuchs – er bereitet den Großen bisweilen Kopfzerbrechen.

Luca Blehers Helm ist mit einer unauflöslichen Schicht Harz überzogen. Sein Shirt ist bei den Einsätzen im Wald so zäh geworden, dass es sich beim Überstreifen querstellt. Der Eintritt in die Hose ist auch ein kurzer Kampf. Das kann ja was werden, heute Abend, wenn noch mehr Harz in den Kleidern steckt. Die Zweige der Weißtanne wachsen so dicht, dass der Zapfenpflücker Mühe hat durchzudringen. Ob das Speiseöl reicht, das Luca Bleher in einem Fläschchen an seinem Gürtel mit hinaufzieht? Damit wird er sich zwischendurch immer wieder die Hände einschmieren, so dass sie halbwegs geschmeidig bleiben.

Wie die Saatgutbranche zum Industriezweig wurde

Die Weißtannen im Gomaringer Forst sind gute Weißtannen. Gerade, schlank, gesund. In den 120 Jahren, die sie hier wachsen, haben sie noch keine Probleme bereitet. Für einen Baumnachwuchsbeschaffer wie Thomas Ebinger ist die Gomaringer Weißtanne deshalb eine bewährte Tanne. Die Samen aus ihren Zapfen werden stabile kleine Weißtannen hervorbringen.

Als in Nagold und andernorts die Klengen entstanden, gab es in Deutschland so gut wie keinen Wald mehr. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das gewesen, und das absolut nicht nachhaltig gerodete Holz aus den Hainen steckte in Hütten, in Bergwerken, in Schiffen und in Waffen. Beim folgenden gigantischen Aufforstungsprojekt spielten die samenhortenden Klengen die entscheidende Rolle. Zugweise sind in jenen waldarmen Jahren Zapfen aus ganz Europa nach Deutschland gekarrt worden, und die Saatgutbranche entwickelte sich zu einem riesigen Industriezweig. Eine private Klenge namens Keller aus Darmstadt war die zweitgrößte Firma, größer war nur Thyssen-Krupp in Essen.

Es dauerte gut hundert Jahre, dann hatte sich der neue deutsche Wald etabliert, und die Bedeutung – und die Zahl – der Klengen schwand. Heute gibt es noch zehn staatliche Klengen und rund fünf private – aber nach wie vor Wichtiges zu tun. „Es stehen große Aufgaben im Wald an“, sagt Thomas Ebinger, der dabei nicht so aussieht, als wären es erfreuliche Aufgaben. „Die Frage ist“, sagt er, „was wächst hier noch, wenn es immer wärmer wird?“