Youtuber-Treffen in Köln Die Klick-Millionäre

Von Erik Raidt 22. August 2017 - 14:53 Uhr

Die Video Days sind das größte Youtuber-Festival Europas. Sie bereiten den Boden für ein wachsendes digitales Geschäft. Was sollte man über die zweitägige Veranstaltung in Köln wissen?





Köln - Vor sieben Jahren haben die Video Days als ein kleines Fan-Treffen mit 450 Teilnehmern in Köln begonnen. Inzwischen haben sie sich zu einem großen Branchenevent der Youtuber in Deutschland entwickelt. Rund 15 000 Fans werden erwartet, DAX-Unternehmen sind unter den Sponsoren.

Was passiert bei den Video Days?

Es wird laut werden in Köln: Zwei Tage lang treffen Stars aus der Youtuber-Szene auf ihre überwiegend jungen Fans. Die Autogrammkarte hat nicht vollständig ausgedient, doch heute fiebern Fans eher den Selfies mit ihren Idolen entgegen. Einige von ihnen haben auf Youtube, der weltweit größten Plattform für Online-Videos, mehrere Millionen Abonnenten. Die Video Days haben sich zum wichtigsten Youtuber-Festival Europas entwickelt. In diesem Jahr erwarten die Veranstalter neben 15 000 Besuchern rund 300 bekannte Gesichter auf den Video Days. Diese verdanken ihre Popularität Schminktipps, Comedyformaten, politischen Magazinen und Alltagsvideos, die sie bei Youtube hochladenund die dort von Millionen Zuschauern angesehen werden. In Köln verleiht Youtube sogenannte Golden Play Buttons – Auszeichnungen für Szenegrößen, die mehr als eine Million Abonnenten haben.

Welche Stars sind dabei?

Unter dem Youtube-Namen Dner betreibt Felix von der Laden einen der erfolgreichsten Youtube-Kanäle in Deutschland. Von der Laden wurde im Netz mit Videos bekannt, die ihn beim Computerspielen zeigen. Seine Videos wurden bis heute mehr als eine Milliarde Mal abgerufen. Dank Youtube begann auch die Karriere des Offenburgers Mike Singer, der daraufhin von einer Plattenfirma entdeckt wurde und mit seiner ersten Single einen Nummer Eins-Hit landete. Mit zwei Grimme-Online-Awards in der Tasche reisen unterdessen die Datteltäter nach Köln: Fünf Muslime und ein Christ stehen hinter der Comedy-Formation, die sich ironisch mit Klischees und Vorurteilen zwischen den Glaubensgemeinschaften auseinandersetzt. Auch der Macher der Video Days ist auf Youtube aktiv: Christoph Krachten aus Berlin präsentiert in seiner Online-Talkshow Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft.

Wie finanzieren sich die Youtuber?

Sich selbst beim Supermarkteinkauf filmen, vor der Kamera ein bisschen über den Alltag in der Schule plaudern und damit gleich eine Menge Geld verdienen – so könnte das Leben eines Youtube-Stars in einer Welt voller Seifenblasen aussehen. Tatsächlich sind viele Video-Produktionen der bekannten Gesichter inzwischen aufwendig gestaltet und inszeniert. Der überwiegende Teil der Youtuber verdient auch keine Summen, die zum Lebensunterhalt ausreichen. Einkünfte lassen sich vor allem auf zwei Wegen erzielen: Durch Werbeeinnahmen – je höher die Reichweite eines Videoclips ist, desto mehr verdienen dessen Produzenten durch Werbung im Umfeld des Videos. Völlig üblich ist in der Branche auch das Product Placement. Youtuber schließen Verträge mit Unternehmen und finden je nachdem ein bestimmtes Müsli, einen Schuh oder einen Lippenstift vermeintlich so gut, dass sie dies ihren Abonnenten mitteilen.

Welche Bedeutung hat Youtube weltweit?

Fußball geht immer? Stimmt – auch auf Youtube. In Deutschland beliefert der Kanal mit dem Namen Freekickerz die Fans mit Videos über Freistoßtricks, Trainingstipps und sorgsam eingestreuten Informationen über den „Adidas Fußball Trip“. Die Freekickerz freuen sich über derzeit rund 5,7 Millionen Abonnenten, sie sind damit ein Schwergewicht in Deutschland, im weltweiten Maßstab nur eine kleine Hausnummer. Der Schwede Felix Kjellberg betreibt als PewDiePie den populärsten Kanal überhaupt. Wenn er Videos spielt und sich dabei filmen lässt, ist dies für 57 Millionen Abonnenten interessant. Youtube selbst wurde 2005 gegründet und bereits ein Jahr später vom Suchmaschinenbetreiber Google für rund 1,3 Milliarden Euro gekauft.

Wie lautet die Kritik an der Branche?

Kritik an Youtube kommt aus ganz verschiedenen Richtungen: beispielsweise von Youtubern selbst, die plötzlich Reichweite verlieren und damit gleichzeitig Aufmerksamkeit des Publikums und Werbeeinnahmen. Youtube selbst steuert mit dem Algorithmus – einer mathematischen Formel – wie sichtbar Inhalte im Netz sind. So beschwerte sich der Klick-Krösus PewDiePie Ende vergangenen Jahres über einen starken Rückgang seiner Nutzerzahlen, nachdem Youtube zuvor seinen Algorithmus geändert hatte. Auch Medienpädagogen beobachten die Videoplattform genau. Minderjährige Youtuber liefen Gefahr, im Erfolg den Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren. Den meist jungen Nutzern falle es oft schwer, die in den Videos eingebettete Werbung auch als solche zu erkennen.