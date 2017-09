York Fashion Week Ashley Graham präsentiert neue Lingerie-Kollektion

Von (avb/spot) 12. September 2017 - 11:53 Uhr

Ashley Graham präsentiert auf der New York Fashion Week ihre elegante Unterwäsche-Kollektion Foto: imago/UPI Photo

Auch Kurven können sexy in Szene gesetzt werden. Wer weiß das besser, als Plus-Size-Ikone Ashley Graham? Auf der New York Fashion präsentierte sie jetzt ihre neue Lingerie-Kollektion.

Geballte Kurvenpower auf der New York Fashion Week: Auf dem Catwalk des kanadischen Labels "Addition Elle" war Plus-Size-Ikone Ashley Graham (29) ein doppeltes Highlight. Die 29-Jährige stellte nicht nur ihre üppigen Kurven zur Schau, sie präsentierte außerdem Dessous aus ihrer eigenen Kollektion. Seit 2013 arbeitet Graham schon mit dem Label zusammen. Und die neue Kollektion ist vor allem eines: ganz schön heiß!

Graham zog in einem schwarzen Lingerie-Set mit Spitzendetails und modernen Stoffstreifen, die schräg über das Dekolleté verliefen, alle Blicke auf sich. Darüber trug sie einen feinen Morgenmantel aus Seide und Spitze. Im Anschluss setzte ein edel glänzendes Set in der Trendfarbe Türkis mit schwarzer Spitze ihre Kurven perfekt in Szene.

Und noch jemand machte sich bei der Fashionshow von "Addition Elle" einen Namen: Jordyn Woods (19), eine gute Freundin von Reality-Star Kylie Jenner (20). Die 19-Jährige gilt als Newcomerin unter den Plus-Size-Models. Sie durfte für die Marke ebenfalls ihre eigene Kollektion entwickeln. Die Kreationen bestehen allerdings aus weitaus mehr Stoff als Grahams Dessous: Woods präsentierte Ripped-Jeans und Over-Size-Jacken.