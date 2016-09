Fall aus Stuttgart in Aktenzeichen XY Dutzende Anrufe nach der Sendung

02. September 2016

Die demolierte Tür des Geschäfts am Morgen nach der Tat.Foto: ceb

In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ lief am Donnerstag auch der Fall eines Blitzeinbruchs bei einem Stuttgarter Juwelier. Danach kamen mehrere Dutzend Hinweise.

Stuttgart - Die Ermittler der Stuttgarter Kriminalpolizei werten am Freitag eine ganze Reihe neuer Hinweise zu einem knapp ein Jahr alten Fall aus. Sie haben prominente Unterstützung erfahren: Im TV-Klassiker „Aktenzeichen XY... ungelöst“, der ZDF-Fahndungssendung, berichteten Rudi Cerne und sein Team in einem Beitrag über einen Blitzeinbruch bei einem Juwelier in der Marienstraße. Mehrere Dutzend Anrufer hätten sich nach der Sendung bei der Stuttgarter Kripo gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Hinweise müssten nun gründlich ausgewertet werden. Ob eine heiße Spur dabei ist, stand am Morgen noch nicht fest.

Ende Oktober 2015 hatten die Täter mit einem kurz zuvor gestohlenen Auto die Tür des Geschäfts in der Innenstadt gerammt und aufgebrochen. Da die Videokamera des Juweliers das ganze Geschehen aufzeichnete, weiß die Polizei, dass drei Männer weniger als zwei Minuten brauchten, um die Vitrinen auszuräumen.

Die Kamera zeichnete auch den Ton auf, als die Täter sich unterhielten. Eine Gerichtsdolmetscherin hält es aufgrund des Dialektes der Männer für wahrscheinlich, dass zwei der Männer aus Serbien kommen, und zwar aus einer Gegend nahe der Grenze zu Montenegro. Ein Täter könnte Albaner sein. Die Aufzeichnungen offenbarten auch, dass die Männer große Taschen, wie sie in Möbelhäusern ausgegeben werden, mit einem auffälligen Zickzackmuster verwendeten.

In Kassel geschieht eine ähnliche Tat

Einen Monat später verübten Einbrecher eine ähnliche Tat in Kassel. Es gebe eine Reihe von Übereinstimmungen mit dem Stuttgarter Fall, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass die gleiche Gruppe am Werk gewesen sein könnte.