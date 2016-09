XXL-Model Ashley Graham in New York Kurven statt Kanten

Von Simone Höhn 15. September 2016 - 10:58 Uhr

Das US-Plus-Size-Model Ashley Graham steht zu ihren in der Modelbranche unüblichen Pfunden und setzt sie medienwirksam in Szene. Bei der New York Fashion Week hat sie nun ihre Dessous-Kollektion präsentiert.





New York - Ashley Graham ist eines der erfolgreichsten Models für Übergrößen. Sie sieht sich als Leitfigur für Frauen, die nicht den Standardmaßen der Modebranche entsprechen. Bei der Show des kanadischen Plus-Size-Labels Addition Elle während der New York Fashion Week war die Präsentation der Graham-Linie der Höhepunkt. Sie selbst eröffnete und schloss den Dessous-Part mit eigenen Auftritten auf dem Laufsteg. Die 28-Jährige steht offen und selbstbewusst zu ihren weiblichen Rundungen und postet bewusst unbearbeitete Bilder von sich, auf denen man die ganze nackte Wahrheit sehen kann: Cellulite!

Mehr zum Thema

Dem Schönheitsideal zum Trotz

Da freuen sich die Frauen, schließlich betrifft dieses „Problem“ fast alle und eigentlich könnte man damit ganz gut leben, wäre da nicht die auf Hochglanz polierte Schönheitsindustrie, die möglichst schlanke und glatte Körper immer noch als Nonplusultra-Schönheitsideal hoch hält. Diesem scheinbar unumstößlichen Gesetz zum Trotz, hat es Ashley Graham in diesem Jahr auf das Cover der „Sports Illustrated“-Ausgabe für Bademoden geschafft.

Der Erfolg gibt ihr recht

„Mir sagte mal jemand, meine Oberschenkel seien ‚Cellulite City’“, hat die Amerikanerin zu den ungeschönten Fotos geschrieben, die sie kürzlich auf Instagram gepostet hat. „Aber ich weiß jetzt, dass diese Oberschenkel eine Geschichte von Sieg und Mut erzählen. Ich will nicht andere bestimmen lassen, wie mein Körper aussehen sollte, damit sie sich wohlfühlen. Und ihr solltet das auch nicht tun.“ Auch wenn sie wohl eine Exotin im Modelgeschäft bleiben wird: der Erfolg gibt ihr recht. Seit 2010 war sie auf mehreren Modemagazinen wie Elle, Vogue, Harper’s Bazaar und Glamour abgebildet. Außerdem ist die Jurorin in der Sendung America’s next Topmodel.