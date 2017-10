WWD Honors Awards in New York Großer Auftritt von Lily-Rose Depp mit Karl Lagerfeld

Von red 25. Oktober 2017 - 15:23 Uhr

Bei den WWD Honors Awards in New York wurde am Dienstag Karl Lagerfeld geehrt. Als Begleitung auf dem Roten Teppich diente dem Designer Johnny Depps Tochter Lily-Rose.





Stuttgart - Im Rahmen des zweiten jährlich verliehenen Women’s Wear Daily Honors Awards im The Pierre in New York wurde der deutsche Designer Karl Lagerfeld ausgezeichnet. Der Chanel-Chefdesigner ist bereits seit 1983 bei dem französischen Modehaus.

Am Dienstag stand der 84-Jährige zusammen mit der 18-jährigen Schauspielerin Lily-Rose Depp auf dem Roten Teppich in New York. Die gemeinsame Tochter von Schauspieler Johnny Depp und Sängerin Vanessa Paradis arbeitet im Moment fleißig an ihrer Karriere als Nachwuchsschauspielerin.

Treffen der Designer

Neben Karl Lagerfeld waren noch einige weitere Stars aus der Modewelt als Gäste geladen, darunter die Designer Anna Sui und Vera Wang. Welche Stars noch bei der Awardshow anwesend waren, sehen Sie in unserer Bildergalerie.