Wütendes Rindvieh in Bad Urach Kuh randaliert in der Stadt

Von red/dpa 04. Oktober 2016 - 13:09 Uhr

Alles andere als die Ruhe weg hatte eine Kuh in Bad Urach. Das Rindvieh lief in die Innenstadt und sorgte dort für Aufregung. (Symbolfoto)Foto: dpa

In Bad Urach im Kreis Reutlingen hat eine ausgebüxte Kuh drei Menschen verletzt und Sachschaden angerichtet. Das Rindvieh rannte sogar ins Foyer des örtlichen Krankenhauses und wurde schließlich in der Innenstadt gestoppt.

Bad Urach - Eine ausgebüxte Kuh hat in Bad Urach (Kreis Reutlingen) drei Menschen verletzt und Sachschaden angerichtet. Ein Tierarzt stoppte die Flucht am Montagabend in der Innenstadt mit Betäubungspfeilen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Tier war zunächst in einer 14-köpfigen Rinderherde von der Weide in ein Kur- und Wohngebiet gelaufen, wo die Tiere fünf am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigten, bevor der Großteil von ihnen eingefangen wurde.

Zaun war in Ordnung

Eine Kuh aber flüchtete weiter, rannte eine 49-jährige Frau um und verletzte einen 52-jährigen Mitarbeiter des Hofes leicht. Sie rannte sogar ins Foyer des örtlichen Krankenhauses, drehte aber postwendend um und rammte bei der weiteren Flucht die automatische Eingangstür. In der Innenstadt stieß die Kuh einen 64-jährigen Mann um, der sich trotz Lautsprecherdurchsagen der Polizei mit weiteren Schaulustigen in die Nähe des wütenden Tieres begeben hatte.

Die Polizei ermittelt, wie die Rinderherde ausbrechen konnte, obwohl mit dem Zaun um die Weide alles in Ordnung war.