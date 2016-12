Würzburg siegt mit 3:0 Bittere Pleite für den VfB Stuttgart

Von red/dpa 18. Dezember 2016 - 15:34 Uhr

Der VfB Stuttgart hatte die Tabellenführung vor Augen – doch nach der bitteren Niederlage in Würzburg gehen die Roten mit gedämpfter Stimmung in die Winterpause.





Würzburg - Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart geht mit einem kräftigen Stimmungsdämpfer in die Winterpause. Der Absteiger verpasste am Sonntag die Herbstmeisterschaft der 2. Fußball-Bundesliga und rutschte durch das bittere 0:3 (0:2) bei den Würzburger Kickers auf den dritten Tabellenrang ab. Rico Benatelli (27.), Clemens Schoppenhauer (40.) und Nejmeddin Daghfous (79.) sorgten vor 12 475 Zuschauern in der ausverkauften Würzburger Arena für den verdienten Erfolg der Gastgeber. Stuttgart hatte am Montag schon mit 1:2 gegen Hannover 96 verloren. Die Kickers sind seit sechs Spielen ungeschlagen.

