VfB Stuttgart Nur beim FC Bayern sind Bier und Wurst teurer

Von red/jo 31. August 2017 - 14:33 Uhr

In diesem Bundesliga-Ranking ist der VfB Stuttgart Vizemeister: Beim Bier und der Wurst im Stadion müssen VfB-Fans so tief in die Tasche greifen wie bei fast keinem anderen Club.





Stuttgart - Die Stadion-Gastronomie ist bei vielen Fans des VfB Stuttgart derzeit ein regelrechtes Reizthema. Erst kürzlich machten viele Anhänger der Roten ihrem Ärger über den Stadion-Caterer Aramark Luft (wir berichteten). Die Klagen: überfordertes Personal, zu lange Wartezeiten und auch über Appetitlichkeit von Bier, Wurst und Co. hagelt es in den sozialen Netzwerken an Beschwerden.

Für nicht mehr Freude dürften jetzt die Zahlen eines Berichts der Sport Bild bei den VfB-Anhängern sorgen. Die Zeitung hat nämlich die Bier- und Wurstpreise aller Bundesligisten in den Stadien verglichen.

Anhand dessen hat das Portal SPOX ein Ranking der 18 Bundesliga-Klubs nach dem Preis für das „Stadion-Paket“ aus Wurst und Bier erstellt.

Das Ergebnis: Nur beim Rekordmeister Bayern München müssen die Fans tiefer in die Tasche greifen als beim VfB Stuttgart.

Dortmund am günstigsten

Auch beim Hamburger SV und bei Eintracht Frankfurt zahlen die Anhänger im Vergleich zu anderen Bundesligisten relativ viel. Ligaweit am günstigsten ist die Stadion-Gastronomie hingegen beim Champions-League Teilnehmer Borussia Dortmund.

