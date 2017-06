WTA-Party in London Tennis-Asse feiern sich warm für Wimbledon

30. Juni 2017

Für die Pre-Wimbledon Party im Londoner Stadtteil Kensington hübschen sich alljährlich viele weibliche Tennis-Stars ordentlich auf. Das weltweit älteste Tennisturnier in Wimbledon startet am 3. Juli.





London - Zur Einstimmung auf das weltweit bekannteste Tennisturnier Wimbledon hat am Donnerstag die WTA-Party in London stattgefunden. Die Veranstaltung auf dem Dachgarten „The Roof Gardens“ in Kensington besuchten zahlreiche Damen der internationalen Tennis-Elite.

Das 131. Wimbledon-Turnier findet vom 3. bis zum 16. Juli statt. Neben den French Open, den Australian Open und den US Open ist Wimbledon eines der vier Grand-Slam-Turniere. Die Besonderheit des Wimbledon-Turniers liegt darin, dass es auf Rasen gespielt wird.

Kerber als mögliche Favoritin

Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber erreichte im Jahr 2016 das Finale in Wimbledon, unterlag dann allerdings der Amerikanerin Serena Williams, die als Siegerin im Dameneinzel hervorging. Williams setzt dieses Jahr aufgrund ihrer Schwangerschaft aus, doch Kerber – die momentan Platz eins der Tennisweltrangliste belegt – wird zum Turnier antreten. Als namhafte Konkurrentinnen gelten die Tschechinnen Karolina Pliskova und Petra Kvitova. Für Großbritannien tritt unter anderen Johanna Konta an, der ebenfalls gute Chancen auf einen Sieg zugerechnet werden.

