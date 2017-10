World Solar Challenge 2017 Mit Solarzellen quer durch die australische Wüste

Von red/AFP 09. Oktober 2017 - 11:19 Uhr

In Australien ist am Sonntag die „World Solar Challenge“ gestartet. 41 Teams fahren mit solarbetriebenen Autos durch die Wüste. Wir haben die Bilder.





14 Bilder ansehen

Stuttgart - In Australien hat am Sonntag ein Rennen der besonderen Art begonnen: die „World Solar Challenge“. Die Besonderheit daran ist, dass alle teilnehmenden Fahrzeuge bei dem Wettrennen Solarautos sind. Los ging es am Sonntag in der nordaustralischen Stadt Darwin. Für die 41 internationalen Teams ging es von da aus auf der 3000 Kilometer langen Rennstrecke quer durch die australische Wüste bis in die südaustralische Stadt Adelaide. Dort befindet sich das Ziel der „World Solar Challenge“.

Mehr zum Thema

Wieso machen die Teilnehmer das?

Das 1987 ins Leben gerufene Rennen gilt als einer der bedeutendsten Technologie-Wettbewerbe weltweit. Mit dem Rennen soll die Aufmerksamkeit auf den Solarantrieb gelenkt und die Entwicklung von Solarautos vorangetrieben werden. Prominente Teilnehmer bei früheren Ausgaben der „World Solar Challenge“ waren neben Google-Mitgründer Larry Page auch JB Straubel, einer der Mitbegründer von Tesla. Bestritten wird der Wettbewerb vor allem von Universitäten und Unternehmen.

Woher kommen die Teams?

Die Teams kommen unter anderem aus Australien, den USA, Japan, Indien, Malaysia und dem Iran. Das Auto des niederländischen Teams Nuon überquerte beim letzten Rennen im Jahr 2015 als erstes nach rund 33 Stunden die Zielgerade in Adelaide. Die Niederländer galten auch in diesem Jahr als aussichtsreiche Anwärter auf den ersten Platz. In einem Vorrennen sicherte sich aber das belgische Team Punch Powertrain die Pole-Position.