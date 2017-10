World Mental Health Day 2017 Schwangere Kate zeigt sich auf Charity-Veranstaltung

Von red 11. Oktober 2017 - 13:32 Uhr

Herzogin Kate nutzte ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Bekanntgabe ihrer dritten Schwangerschaft, um auf die steigende Bedeutung von psychischen Krankheiten aufmerksam zu machen.





Stuttgart - Im Rahmen des World Mental Health Day 2017 und der dazugehörigen Veranstaltung im Buckingham Palace in London, zeigte sich die schwangere Herzogin Kate erstmals seit offizieller Bestätigung ihrer dritten Schwangerschaft in der Öffentlichkeit.

Die Duchess of Cambridge hatte bereits während ihren zwei voraus gegangenen Schwangerschaften mit heftiger Morgenübelkeit zu kämpfen und hielt sich daher mit öffentlichen Auftritten eher zurück. Den Empfang in der offiziellen Residenz der britischen Monarchen in London wollte sie aber augenscheinlich nicht missen. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Prinz William und dessen Bruder Harry.

Die Herzogin setzt sich schon längere Zeit für die steigende Bedeutung von psychischen Erkrankungen, wie Depressionen, Burn-out oder Angststörungen ein. Der World Mental Health Day wird jedes Jahr von der Weltgesundheitsorganisation veranstaltet.