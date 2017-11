World Dog Show 25.000 Hunde in Leipzig

Von red/dpa 09. November 2017 - 12:54 Uhr

In Leipzig ist die weltgrößte Hundeschau der Welt gestartet. 25.000 Tiere aus 73 Nationen präsentieren sich bei der Ausstellung in verschiedenen Kategorien. Tierschützer kritisieren die Veranstaltung.





Leipzig - Knapp 25 000 Hunde sind diese Woche in Leipzig. Am Donnerstag begann in der Messestadt die größte Hundeausstellung der Welt, die World Dog Show. Tiere von 280 Rassen und aus 73 Nationen sind angemeldet.

Am ersten Tag der Schau stellten sich allein 914 Dackel in verschiedenen Kategorien dem Urteil der Juroren. Daneben wollen unter anderem 373 Golden Retriever, 318 Beagle und 295 Dalmatiner bewertet werden. Die Hunde werden dafür von ihren Haltern in spezielle Wettkampf-Ringe geführt, wo ein Richter sie auf Verhalten, Gesundheit und Rassemerkmale prüft.

Kritik von Tierschützern

Tierschützer kritisierten die Schau. „Solche Wettbewerbe richten ihr Hauptaugenmerk häufig auf das Aussehen und weniger auf die Gesundheit und Zuchttauglichkeit des Tieres“, sagte Andrea Furler-Mihali vom Deutschen Tierschutzbund.