#WoParkstDuDenn Mit dieser verrückten Aktion will Heidelberg Falschparker abschrecken

Von red/dpa 09. September 2016 - 13:55 Uhr

Einen Strafzettel sieht kein Autofahrer gern an seiner Windschutzscheibe. In Heidelberg trifft es Verkehrssünder jetzt besonders hart. Die Stadt will mit einer außergewöhnlichen Maßnahme gegen Falschparker vorgehen.





Heidelberg - Um Verkehrssünder abzuschrecken, haben Mitarbeiter der Stadt Heidelberg ein falsch geparktes Auto in der Innenstadt über und über mit blauen Post-it-Zetteln beklebt. Von dem Wagen waren am Freitag nur noch die Reifen zu sehen. Die Stadt und die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen wollten mit ihrer „Denkzettel-Aktion“ darauf aufmerksam machen, nicht auf Radwegen, in zweiter Reihe oder auf andere Weise falsch zu parken.

Das Auto wurde dank der Inszenierung zur Straßeninstallation. Die Zettel waren mit dem Hashtag #WoParkstDuDenn bedruckt: Passanten sollten selbst im Netz über die Aktion berichten. Der Wagen war extra für das Ereignis dort abgestellt worden.