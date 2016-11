Womit Autofahrer in Stuttgart rechnen müssen „Wir wollen Fahrverbote verhindern“

Mit Spannung wird erwartet, welche Maßnahmen das Stuttgarter Regierungspräsidium vorschlagen wird, um die Luft in Stuttgart besser zu machen. Wir haben darüber mit dem neuen Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer gesprochen.

Herr Reimer, Sie sind jetzt seit etwas mehr als fünf Monaten im Amt. Was beschäftigt Sie seitdem am meisten?

Ein Schwerpunkt ist sicher die Verkehrssituation in Stuttgart und um Stuttgart herum. Da machen wir uns Gedanken, und da haben wir auch Lösungen.

Einer möglichen Lösung, der umstrittenen Nord-Ost-Umgehung, haben Sie aber schon öffentlich eine Absage erteilt.

Diese Umgehung hätte man vor 15 oder 20 Jahren machen müssen. Jetzt ist es eigentlich zu spät. Der Widerstand ist sehr groß. Zudem steht diese Trasse nur im weiteren Bedarf mit Planungsrecht – auch im neuen Bundesverkehrswegeplan 2030. Also selbst wenn man möchte, kann diese Trasse aus planerischer Sicht vermutlich erst in den nächsten 20 bis 30 Jahren gebaut werden. Diese Lösung dauert für den Ballungsraum Stuttgart damit zu lang. Deshalb arbeiten wir an Lösungen, die kurzfristiger realisiert werden können und die Entlastung des Ballungsraums kurzfristiger ermöglichen.

Welche denn?

Die B 14 wird ja bis Backnang vierspurig ausgebaut. Von dort könnte man dann die Landesstraße L 1115, die zur Autobahnanschlussstelle Mundelsheim führt, dreispurig ausbauen, so dass abwechselnd überholt werden kann. Das wäre möglich, ohne dass es in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden muss. Dies hätte natürlich nicht die prognostizierten Wirkungen des Nord-Ost-Rings, aber es würde sich eine Entlastung ergeben, die die Bürger zeitnah, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch spüren würden.