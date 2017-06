„Women’s Run“ in Stuttgart Lauf-Event ohne Leistungsdruck

Von Tilman Baur 04. Juni 2017 - 12:05 Uhr

Zum zweiten Mal haben sich laufbegeisterte Frauen auf der Waldau zum „Women’s Run“ getroffen. Rund 2500 Teilnehmerinnen waren am Start und sollten einen „schöner Tag mit Freundinnen in lockerer Atmosphäre“ verbringen.





Stuttgart - Rund 2500 Frauen haben am Samstag in und rund ums Gazi-Stadion auf der Waldau am „Women’s Run“ teilgenommen. Das vom Laufmagazin „Runner’s World“ ins Leben gerufene und von der Krankenkasse Barmer als Titelpartner unterstützte Event fand zum zweiten Mal in Stuttgart statt. Dem Auftakt in der Landeshauptstadt folgen fünf weitere Veranstaltungen in deutschen Städten, im September findet in München das Finale statt.

Bei den Läufen des „Women’s Run“ über fünf und acht Kilometer geht es weder um Bestzeiten noch um Wettkampfatmosphäre. „Es geht hier darum, einen schönen Tag mit Freundinnen in lockerer Atmosphäre zu verbringen“, sagt Veranstalterin Stephanie Fahnemann. Unverkrampft und ohne Leistungsdruck solle die Sache ablaufen. Dazu tragen Wellness- und Shoppingangebote ebenso bei wie eine Live-Bühnenshow. Der richtige Ansatz, findet Sebastian Krickl, Veranstaltungsmanager bei der Barmer: eine entspannte Wohlfühlatmosphäre sei die beste Voraussetzung dafür, Sport zu treiben.