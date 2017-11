Wolkenkratzer in Fellbach Kein Investor beim Gewa-Tower

Von Sven Hahn und Rainer Wehaus 24. November 2017 - 10:51 Uhr

Am Gewa-Tower in Fellbach wird seit November 2016 nicht mehr gebaut. Foto: Hans-Dieter Wolz

Seit Monaten hofft Fellbach auf einen Investor, der den Gewa-Tower, das dritthöchste Wohnhaus Deutschlands, fertig gebaut. Diese Hoffnung hat sich am Freitag vorerst zerschlagen.

Fellbach - Es gibt keinen Käufer für den Gewa-Towers. Das haben Recherchen unserer Zeitung ergeben. Der potenzielle Investor, auf dem die Hoffnungen zur Rettung des Wohnturms bislang gelegen hatten, wird den dritthöchsten Wohnturm Deutschlands nicht übernehmen.

Nach Aussagen des vorläufigen Insolvenzverwalters, Ilkin Bananyarli von der Kanzlei Pluta, hat es zwei Interessenten für den Gewa-Tower gegeben. Mit einem der beiden wurde in den vergangenen Wochen exklusiv über den Kauf verhandelt. Als Kaufpreis wurden 13,5 Millionen Euro genannt. Nun ist klar, dass dieser Kauf nicht zustande kommen wird.

Bananyarli wurde über diese Entscheidung des möglichen Investors bereits im Lauf der Woche informiert und will sich im Lauf des Tages mit einer eigenen Mitteilung an die Öffentlichkeit wenden.

Bauarbeiten ruhen seit einem Jahr

Der Gewa-Tower, der 107 Meter hohe Wolkenkratzer in Fellbach, befindet sich mehr oder minder im Rohbau – in den oberen Geschossen fehlen etwa noch die Fenster. Keine der Wohnungen wurde bislang fertiggebaut. Am 11. November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Arbeiten auf der Baustelle eingestellt wurden. Der ursprüngliche Bauherr, die Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG, sprach von „Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Finanzierung“ – wenige Tage später wurde der Insolvenzantrag gestellt.

Der Turm wurde in Teilen durch eine europaweit ausgegebene Anleihe finanziert. Der Vertreter der Gläubiger, der Jurist Gustav Meyer zu Schwabedissen, will sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu den aktuellen Vorgängen äußern. Er verweist auf mögliche Folgen für den Wert der Anleihe am Kapitalmarkt.

Wie das Prestigeobjekt nun doch noch gerettet werden kann, ist aktuell völlig unklar. Insider berichten davon, dass sofort Verhandlungen mit dem zweiten Interessenten aufgenommen werden könnten. Bis Weihnachten könne dann schon klar sein, ob es mit dem zweiten Interessenten zu einem Kaufabschluss kommen wird.