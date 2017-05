Wolfgang Stark leitet Hannover gegen Stuttgart Auswärts sieht der VfB bei Stark oft Rot

Von Matthias Kapaun 13. Mai 2017 - 06:00 Uhr

Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag bei Hannover 96 antritt, wird mit Wolfgang Stark ein alter Bekannter die Partie leiten. Wir blicken zurück auf die teils kuriosen Roten Karten, die Stark in der Vergangenheit schon an die Spieler des VfB verteilte.





27 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Sonntag steht er an – der letzte Aufstiegskracher in der Saison. Dabei tritt der VfB Stuttgart als Tabellenführer beim Drittplatzierten in Hannover an. Viel spannender kann es zum Ende einer Spielzeit nicht zugehen.

Mehr zum Thema

Hier gibt es das Restprogramm der Zweitliga-Aufstiegskandidaten.

Das Spiel wird von einem alten Bekannten geleitet, dem Schiedsrichter Wolfgang Stark. Insgesamt 40 Bundesliga-Partien des VfB leitete der 47-jährige Bankkaufmann aus Ergolding – in fünf dieser Partien sahen VfB-Spieler jeweils die Rote Karte (allesamt Auswärtsspiele), in einem Heimspiel die Gelb-Rote.

Die bislang letzte Rote Karte für einen Roten zeigte Wolfgang Stark übrigens dem jetzigen Hannoveraner Martin Harnik im Auswärtsspiel – bei Hannover 96.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die teils kuriosen Roten Karten des Wolfgang Stark gegen den VfB Stuttgart – klicken Sie sich durch!

Das sagt Daniel Ginczek vor dem Spiel gegen Hannover:

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle