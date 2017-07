Wohnungsnot in Ludwigsburg Flüchtlinge: Stadt sucht Vermieter

Von tim 28. Juli 2017 - 09:45 Uhr

Flüchtlinge in einem Heim in Ludwigsburg. Für anerkannte Asylbewerber sucht die Stadt nun weitere Wohnungen. Foto: factum/Granville

Die Stadt Ludwigsburg sucht händerringend nach Wohnungen für Flüchtlinge – und appelliert an Eigentümer und Vermieter. Denn noch sei es nicht gelungen, der Nachfrage im Ballungsraum Stuttgart in ausreichendem Maße nachzukommen.

Ludwigsburg - Die Stadt Ludwigsburg ist auf der Suche nach Wohnungen für Flüchtlinge. Obwohl die Flüchtlingswelle etwas abgeflacht sei und trotz großer Anstrengungen der Kommunen und Landkreise, sei es „noch nicht gelungen, der Nachfrage im Ballungsraum Stuttgart in ausreichendem Maße nachzukommen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Verwaltung wendet sich daher direkt an alle Eigentümer und Vermieter in Ludwigsburg, bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der sogenannten Anschlussunterbringung zu helfen. „Die Stadt tritt dabei gerne als Mieter auf, mit der Gewährleistung, stets ein zuverlässiger Vertragspartner zu sein.“ Üblicherweise wird dazu ein fünfjähriger Mietvertrag abgeschlossen.

Bisher hat die Ludwigsburger Stadtverwaltung 19 Wohnungen von Privatleuten anmieten können. Die Flüchtlinge werden in diese Wohnungen eingewiesen, die Betreuung erfolgt durch städtische Mitarbeiter. „Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist hoch“, sagt der Sozialbürgermeister Konrad Seigfried. „Daher hoffen wir, dass sich gerade auch private Vermieter bereit finden, Wohnungen für geflüchtete Menschen und Familien zur Verfügung zu stellen.“ Die Objekte, die die städtische Wohnungsbaugesellschaft vermiete, würden „bei weitem noch nicht ausreichen“.

Eigentümer und Vermieter können sich an den Fachbereich Sicherheit und Ordnung wenden, Telefon: 0 71 41/910 40 14; E-Mail: j.rehmann@ludwigsburg.de.