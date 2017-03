Wohnhausbrand in Mannheim Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Von red/dpa 04. März 2017 - 09:03 Uhr

Die Leiche wurde von Feuerwehrleuten im dritten Stock des Hauses entdeckt.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Mannheim ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt.

Mannheim - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Details zu deren Identität nannte die Polizei am Morgen zunächst nicht. Auch die Ursache für das Feuer sei noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher.

Mehr zum Thema

Die Leiche wurde von Feuerwehrleuten im dritten Stock des Gebäudes entdeckt. Dort war nach Erkenntnissen der Einsatzkräfte auch der Brand ausgebrochen. Das Haus mit zehn Mietwohnungen wurde evakuiert, die beiden Verletzten kamen in Kliniken. Feuerwehrleute löschten noch bis in die Morgenstunden.