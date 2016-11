Wohnhaus-Brand in Altdorf Feuer nach Kurzschluss in Rolladenkasten

Von red 08. November 2016 - 21:50 Uhr

Ein Kurzschluss im Motor eines Rolladenkastens hat vermutlich einen Brand in einer Doppelhaushälfte in Altdorf ausgelöst. Es entstand ein hoher Sachschaden.





Altdorf - Ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Altdorf (Kreis Böblingen) in der Birkenstraße hat am Dienstagabend für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut Polizei hatte vermutlich ein Kurzschluss des Motors im Rollladenkasten den Brand verursacht. Als die alarmierten Rettungskräfte gegen 18.20 Uhr ankamen, schlugen schon Flammen aus dem Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass sich der Brand auf benachbarte Wohnhäuser ausbreitete. Die Bewohner der Doppelhaushälfte konnten noch rechtzeitig das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro. Die Doppelhaushälfte ist momentan nicht mehr bewohnbar. Durch die Gemeinde Altdorf konnte den Bewohnern eine Notunterkunft zugewiesen werden. Um die abschließende Brandursache zu ermitteln, wurde ein Brandgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.