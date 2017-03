Wochenendwetter Sonnige Aussichten für Stuttgart

Von ala 24. März 2017 - 12:30 Uhr

Da ist er wieder, der Frühling: Pünktlich zum Wochenende zeigt sich das Wetter in Stuttgart und der Region erneut von seiner sonnigen und warmen Seite.





Stuttgart - Passend zum Wochenende könnten die Wetteraussichten für Stuttgart und die Region nicht besser sein. Bei Sonne und frühlingshaften Temperaturen lassen sich die freien Tage am besten draußen in der Stadt, in Cafés oder im Park genießen.

Der Freitag bleibt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch etwas trüb. Die hochnebelartige Bewölkung hält sich zäh über Stuttgart und löst sich gegen Nachmittag nur leicht auf. Bei einem schwachen Ostwind bleibt es aber trocken und die Temperaturen erreichen um die 15 Grad.

Der Samstag startet noch recht frisch bei nur fünf Grad, dafür wird der Tag aber umso schöner: viel Sonne, wenige Wolken, leichte Windböen und frühlingshafte Temperaturen bis zu 17 Grad. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es wird etwas kühler. In der Nacht zu Montag ist stellenweise sogar leichter Bodenfrost möglich.

Aber keine Sorge, der Frühling bleibt uns weiterhin erhalten. Auch in der nächsten Woche erwartet Stuttgart viel Sonnenschein und Temperaturen um 20 Grad.

