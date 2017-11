Wochenendwetter in Stuttgart Nebel und Schauer ziehen über den Kessel

Von red 17. November 2017 - 09:32 Uhr

Das Wetter am Wochenende gibt Anlass für wetterfeste Kleidung. Foto: dpa

Die Stuttgarter sollten sich zum Wochenende hin wetterfest einpacken. Es wird mit Nebel und Schauern gerechnet. Hier lesen Sie die Wettervorhersage für Samstag und Sonntag.

Stuttgart - Zum Wochenende wird das Wetter in Stuttgart etwas ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst bilden sich in der Nacht zum Samstag Nebelfelder in Stuttgart und Region, tagsüber kommt die Sonne nur vereinzelt zum Vorschein. Der Samstag soll aber weitgehend trocken bleiben und die Temperaturen liegen am Tag bei sieben Grad.

Am Sonntag ist den ganzen Tag über mit Schauern zu rechnen. Es könnten auch leichter Schneeregen und Graupel dabei sein. Die Temperaturen bewegen sich um die sechs Grad. Im Bergland liegt die Schneegrenze bei 400 bis 600 Metern.

Trend der kommenden Woche

Für die nächste Woche kündigt der Deutsche Wetterdienst wieder steigende Temperaturen an. Am Donnerstag wird mit zehn Grad voraussichtlich die Höchstmarke erreicht. Das Wetter bleibt in der kommenden Woche wohl unbeständig, aber weitgehend trocken.