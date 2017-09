Wochenendwetter in Stuttgart Die Sonne kommt am Sonntag langsam zurück

Von jac 01. September 2017 - 10:24 Uhr

Zum meteorologischen Herbstanfang gibt es viel Regen. Foto: dpa

Wer am Wochenende etwas draußen unternehmen möchte, sollte das am Sonntag tun. Denn an diesem Tag soll es überwiegend trocken bleiben. Bis dahin gibt es viel Regen und kaum Sonnenschein.

Stuttgart - Der meteorologische Herbstanfang am 1. September bringt viel Regen mit sich. Erst am Sonntag hat die Sonne wieder eine Chance gegen die dicken Wolken.

Der Freitag bleibt stark bewölkt und regnerisch, am Nachmittag sind auch einzelne Schauer möglich. Das berichtet die Meteorologin Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad. „Am Samstag wird es ähnlich, die Sonne kommt nur ganz schwer durch“, sagt Jäger. Außerdem seien auch einzelne kurze Gewitter möglich. „Aber nicht solche, die wir aus der letzten Zeit gewohnt sind“, erklärt Jäger, „wenn dann blitzt es mal kurz und ist auch schnell wieder vorbei.“

Am Sonntag scheint die Sonne ab und zu bei bis zu 19 Grad Celsius und es bleibt überwiegend trocken. Die neue Woche startet dagegen mit reichlich Sonnenschein und es werden bis zu 21 Grad erwartet.