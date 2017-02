Wochenendtipps für Stuttgart Von DJ Hell bis Club Miaow!

Stuttgart - Das erste Wochenende im Februar startet in Stuttgart mit zwei Neueröffnungen, einer Geburtstagsparty im Fluxus und einer hochkarätigen DJ-Premiere.

Höllisch elekronisch wird’s am Freitagabend im Kowalski: Hier treffen sich Freunde der elektronischen Musik zu DJ-Koryphäe DJ Hell – einer Institution in der deutschen DJ-Szene. Neben Sven Väth und Monika Kruse wird er jährlich unter die Top-Drei der deutschen DJs gewählt. Wer’s rockiger mag, geht in die Porsche-Arena: Biffy Clyro ist mit seinem neuen Album „Ellipsis“ auf Tour. Mit Simon Neil und die Johnston-Brüder wird es explosiv.

Neuer Concept-Store und neues Kiosk-Café

Am Samstag eröffnet mit Butiq ein neuer Concept-Store im Fluxus. Es gibt einen Mix aus regionalen und internationalen Marken aus den Bereichen Mode, Accessoires und Gastronomisches. Das Café Holzapfel hat sich im Fluxus bereits etabliert. Am Samstag feiert es seinen ersten Geburtstag. DJ Pierre „Paradise“ Polak sorgt für die Musik.

In Stuttgart-West gibt es noch eine Neueröffnung: Das Kiosko ist ein kleiner, privat geführter Mischling aus Kiosk und Café. Am Samstag steigt die Eröffnungsparty. Am Abend gibt es bei der get shorties Lesebühne im Kulturzentrum Merlin Kurzgeschichten und Lesebühnenperformance wie gewohnt – vom Feinsten.

