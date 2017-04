Wochenendtipps für Stuttgart und Region Von Tattoo-Show bis Klassikkonzert

Von mim 07. April 2017 - 10:00 Uhr

An diesem Wochenende ist in Stuttgart und Umgebung wieder jede Menge geboten. Ob Musik, Theater oder große Ausstellung: Die Auswahl ist groß. Wir haben die besten Vorschläge zusammengestellt.





Stuttgart - Für’s Wochenende gibt es gute Nachrichten. Egal, ob unternehmungslustig oder eher gemütlich: Jeder kommt am Wochenende in der Region Stuttgart auf seine Kosten.

Partyhungrige können etwa am Samstag ab 23 Uhr im Jazzclub Bix zu den Beats von Soul und Funk abfeiern. Kulturliebhaber haben die Möglichkeit, in die Geschichte der Schwaben einzutauchen: Die Ausstellung „Die Schwaben. Zwischen Mythos und Marke“ im Landesmuseum Württemberg untersucht mit bedeutenden Kunstwerken vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart die Geschichte der Schwaben-Metropolen Konstanz, Ulm, Augsburg und Stuttgart.

Und wer einfach nur faulenzen mag, kann sich dabei von der Frühlingssonne verwöhnen lassen. Zwar gibt es am Samstag noch ein paar Wolken am Himmel, dafür klettern aber die Temperaturen am Sonntag auf über 20 Grad.

