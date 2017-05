Wochenendtipps für Stuttgart und Region Von Filmfestival bis Foto-Safari

Von mim/bkü 05. Mai 2017 - 06:00 Uhr

Auch an diesem Wochenende ist wieder einiges geboten in Stuttgart: Von Theater über Konzert bis zum Trickfilmfestival. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.





Stuttgart - Besonders diejenigen, die gerne im Freien etwas unternehmen wollen, kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Samstag mit bis zu sieben Sonnenstunden der schönste Tag in der Woche.

Eine gute Gelegenheit, etwa beim Internationalen Trickfilm-Festival auf dem Stuttgarter Schlossplatz vorbeizuschauen: Am Samstag wird zum Beispiel um 20.15 Uhr der Oscar-prämierte Tierfilm „Zoomania“ gezeigt. Auch die Foto-Safari durch die Stuttgarter Innenstadt macht am Samstag bei gutem Wetter mehr Spaß. Doch egal ob drinnen oder draußen: Am Wochenende ist in Stuttgart einiges geboten.

