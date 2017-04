Wochenendtipps für Stuttgart und Region Von Filmevent bis Techno-Party

Von mim 28. April 2017 - 11:01 Uhr

Ob Filmevent, Techno-Party oder Tanz in den Mai: Auch dieses Wochenende muss nicht langweilig werden. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Wer an diesem Wochenende in Stuttgart etwas unternehmen will, der hat wieder eine große Auswahl. Kulturliebhaber kommen etwa am Samstagabend im Kulturzentrum Merlin bei einem alternativen Kurzfilmabend auf ihre Kosten. Wer dagegen lieber feiern will, kann im Romy S. zu Techno-Beats abtanzen. Und Anregungen rund um Autos, Haus und Garten gibt es wiederum beim 31. Vaihinger Frühling im Zentrum von Vaihingen.

Mehr zum Thema

Die gute Nachricht für alle Unternehmungen im Freien: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll am Wochenende der Regen langsam nachlassen. Der Sonntag wird voraussichtlich trocken bleiben und auch wieder wärmer und freundlicher.

Alle Tipps für das letzte Aprilwochenende finden Sie in unserer Bildergalerie.