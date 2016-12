Wochenendtipps für Stuttgart und Region Tipps für das letzte Wochenende vor Weihnachten

Von lia 16. Dezember 2016 - 11:07 Uhr

Konzerte, Kunstkaufhaus, Poetry Slam und Foodtruck: Das Wochenende verspricht in Stuttgart und Umgebung wieder viel Abwechslung. In unseren Wochenendtipps haben wir ein paar Ideen herausgesucht.





Stuttgart - Weihnachten steht schon vor der Tür und die Geschenke sind noch nicht besorgt? Macht nichts, denn das letzte Wochenende vor Heiligabend lässt mit seinem Trubel den Weihnachtsstress schnell vergessen: Zum Beispiel bei einer heißen Glühcola und Burger mit Bratapfel: Auf dem Foodtruck-Weihnachtsmarkt am Festplatz Zuffenhausen können sich Schleckermäuler das ganze Wochenende ganztägig durch Leckereien schlemmen.

Wer am Samstag lieber seine Zeit im Warmen verbringen will, der kann beim Poetryslam im Komma in Esslingen Witziges und Tragisches beim Duell der Dichter erleben. Ab 19 Uhr kämpfen sechs Poeten mit schlauen Worten um den Sieg. Wahre Schätze finden sich auch beim vorerst letzten Kunstkaufhaus in den Wagenhallen, das am Sonntag um elf Uhr seine Pforten öffnet.

Für Feierwütige und Konzertliebhaber kommt Rapper Cro am Samstag Abend in die Schleyer-Halle. Wer danach noch weiterziehen will, findet sein Glück vielleicht in der Bar Romantica: Dort feiert einer der Besitzer mit DJ Richard Dorfmeister seinen Geburtstag. Etwas gemütlicher wird es dann am Sonntag mit Sänger Gregor Meyle. Der mag es bescheidener und beglückt seine Fans mit deutscher Popmusik im LKA Longhorn ab 19 Uhr.

