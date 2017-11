Wochenendtipps für Stuttgart und Region Soul Explosion, Winterzauber und Designmärkte

Von red 09. November 2017 - 16:27 Uhr

Vom schlechten Wetter unbeeindruckt gibt es auch an diesem Wochenende in Stuttgart und Region wieder einiges zu entdecken. Was und wo, das zeigen wir in unserer Bildergalerie.





Stuttgart - Es ist kalt und es ist nass, aber: Es ist auch Wochenende. Damit die freien Tage auch in dieser Woche nicht allein mit Tee und Filmen auf dem Sofa verbracht werden müssen, locken in Stuttgart und Region jede Menge Veranstaltungen vor die Tür.

Während in Esslingen beim Esslinger Herbst das endgültige Ende des Wetters gefeiert wird, stimmt man sich bei der Winterzauberwelt im Schloss Monrepos in Ludwigsburg bereits auf den Winter ein. Zum Bummeln, Stöbern und zur Suche nach ersten Weihnachtsgeschenken lädt an diesem Wochenende aber auch die ein oder andere Design- und Kreativmesseein. Wo, das zeigen wir in unserer Bildergalerie neben einigen weiteren Tipps für große und kleine Stuttgarter.

