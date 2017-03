Wochenendtipps für Stuttgart und Region Neues im Fluxus, Lange Einkaufsnacht und Punkrock

Von ps 31. März 2017 - 10:00 Uhr

Das Wochenende verspricht nicht nur dank frühlingshafter Temperaturen toll zu werden. Punkrock-Flohmarkt, Kreativmesse und spannende Kunstaktionen sorgen für Abwechslung. Hier unsere Tipps zum Wochenende.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Stuttgarter dürfen sich auf ein warmes Frühlingswochenende freuen. Die ersten Biergärten und Außengastronomien locken und jede Menge Kunstaktionen und Märkte sorgen für Abwechslung.

Mehr zum Thema

Das Wochenende startet am Freitag musikalisch im Kings Club. Das Künstlerkollektiv Contain´t legt dort einen Zwischenstopp ein und dreht an den Plattentellern. Shoppinglustige und Do-It-Yourself-Fans kommen beim Flohmarkt im Flaming Star und auf der Kreativ Messe Eigenart am Samstag auf ihre Kosten.

Am Sonntag geht es hinaus und es können wärmenden Sonnenstrahlen im Freien genossen werden. Das geht natürlich am besten bei einem leckeren Stück Kuchen oder mit einem kühlen Bier. Das gibt es im „Tschechen und Söhne“ auf der Karlshöhe und einen tollen Ausblick gratis dazu. Abends feiert der Film „Gaza Surf Club“ Premiere im Delphi Kino.

In unserer Bildergalerie finden Sie noch mehr Tipps, wie Sie das Wochenende verbringen können.