Wochenendtipps für Stuttgart und Region Holy Shit Shopping und Song Slam

Von naf 09. Dezember 2016 - 10:00 Uhr

Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür. Für alle, die am Wochenende noch nichts geplant haben, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt – garantiert mit vorweihnachtlichem Programm.





Stuttgart und Region - Das große Fest rückt immer näher und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Wer noch auf Geschenkesuche ist, darf sich freuen, denn an diesem Wochenende gibt es in Stuttgart und Region nicht nur jede Menge Budenzauber auf den Weihnachtsmärkten zu erleben, sondern auch tolle Events wie das „Holy Shit Shopping“ im Römerkastell.

Doch auch der, der schon jetzt genug hat von der vorweihnachtlichen Heimeligkeit, findet an diesem Wochenende Einiges, das so gar nichts mit Weihnachten zu tun hat und dennoch zur Jahreszeit passt – wie zum Beispiel der Song Slam im Merlin.

