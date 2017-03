Wochenendtipps für Stuttgart und Region Hinterhof-Festival, Ping-Pong und Kunst

Vom Hinterhof-Festival im Stuttgarter Westen bis zum Winterfest in Esslingen – am Wochenende bleibt sicher keine Zeit für Langeweile. Hier unsere Tipps zum Wochenende.





Stuttgart - Daumen drücken für schönes Wetter: Im Stuttgarter Westen wird am Samstag ein Hinterhof-Festival gefeiert – mit jeder Menge Kunst, Musik und einem Programm für Kinder. Aber auch an anderen Orten in und um Stuttgart wird das Wochenende mit Musik, Kunst und sogar Ping-Pong gestaltet.

Letzteres beim zweiten Gerber Rundlauf im Upstairs. Zum Tischtennisturnier können Teams, aber auch einzelne Personen antreten. Das Rahmenprogramm besteht aus Musik von Gossip Girl, DJ Message, Bow Tie und TopSolo.

Katrin Bauerfeind schaut im Theaterhaus vorbei

Noch mehr Musik und Kunst gibt es an den Wagenhallen bei der Ausstellungseröffnung von Anna Gohmert sowie beim Winterfest im Komma in Esslingen. Moderatorin und Autorin Katrin Bauerfeind schaut im Theaterhaus vorbei.

