Wochenendtipps für Stuttgart und Region Dragon Days und New Fall Festival

Von naf 28. Oktober 2016 - 16:55 Uhr

Das Wochenende steht vor der Tür, doch geplant ist noch nicht wirklich viel? Kein Problem, wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, die Sie am Wochenende in Stuttgart und Region nicht verpassen sollten.





9 Bilder ansehen

Stuttgart und Region - In der Nacht auf Sonntag werden an diesem Wochenende die Uhren umgestellt. Das bedeutet zwar Winterzeit, aber auch: Eine Stunde mehr Wochenende und damit eine Stunde mehr freie Zeit. Wer das wahlweise in der Natur oder in der Stadt ausnutzen will, statt auf dem Sofa abzuhängen, der kann dies bei einem der zahlreichen Angebote tun. Auch an diesem Wochenende ist in Stuttgart und Region wieder einiges los.

Mehr zum Thema

Von Star-Wars-Poetry-Slam über die ersten Halloween-Partys bis hin zu tollen Festivals, gibt es vieles zu entdecken. Für alle, die noch nichts geplant haben oder sich gerne umstimmen lassen, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. Happy Weekend!