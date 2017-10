Wochenendtipps für Stuttgart und Region Burlesque, Indie-Rock und eine leuchtende Stadt

Stuttgart - Nach einer kurzen Woche steht das Wochenende in Stuttgart und der Region schon wieder mit zahlreichen Veranstaltungen von freizügig bis komisch vor der Tür.

Der Freitag startet mit „Waiblingen leuchtet“. Dabei wird die Altstadt nicht nur durch Inszenierungen und Darbietungen von Künstlern, Tänzern und Musikern in eine fantastische Farbenwelt verwandelt. Auf dem Galerieplatz sorgt die Band „Birds of a Feather“ für die richtige Stimmung und eingekauft werden kann bis 23 Uhr.

Verführerisch, sinnlich und auch ein wenig humorvoll wird es beim Stuttgarter Burlesque-Festival. Von Donnerstag bis Sonntag stehen verschiedene Veranstaltungsorte in der Stadt ganz im Zeichen des kunstvollen Ausziehens. Am Samstag steigt dann die „Grand Gala“ im Friedrichsbau Varieté.

Wer nicht lachen muss, erhält sein Geld zurück

Für den ein oder anderen Lacher sorgt auch Kabarettist Uli Boetcher. In seinem Programm „Ü50 – Silberrücken im Nebel“ nimmt er Männer in den 50ern auf die Schippe. Am Freitag ist er damit zu Gast im Waiblinger Kulturhaus Schwanen. Wer noch nicht genug gelacht hat, ist am Sonntag bei der Show „Comedy King“ richtig. Unter dem Motto „Wer nicht lachen muss, erhält sein Geld zurück“ treten Comedians und Kabarettisten im Stuttgarter Theaterhaus auf.

Auch für Musikfreunde hat Stuttgart am Wochenende so einiges in petto: Am Samstag legt Monika Kruse im Stuttgarter Lehmann Club auf. Seit Anfang der neunziger Jahre zählt sie im Bereich Techno zu den Pionieren und ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des Genres weltweit. Wer es lieber klassisch mag, ist im Congress-Centrum Stadtgarten in Schwäbisch-Gmünd richtig. Hier wird am Samstag die Oper „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt.

Am Sonntag gibt es was von der irischen Indie-Rockband „The Coronas“ auf die Ohren. Die vier Jungs treten im Stuttgarter Jugendhaus Club Cann auf. Unter dem Motto „Jazz & Einkauf“ verwandelt sich die Heilbronner Innenstadt am Sonntag in ein Open-Air-Festival. Auf dem Marktplatz laden Gastronomen aus der Region zum Schlemmen ein, auf vier Bühnen gibt es Pop, Jazz und Loungemusik zu hören. Außerdem haben alle Geschäfte in der City von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine eher außergewöhnliche Veranstaltung findet am Samstag in Tübingen statt: Beim Schwäbischen Whisky Tag präsentieren regionale Whisky-Brennereien ihre Erzeugnisse hinter der Stiftskirche. Leckereien und Craft Beer runden das Angebot ab.

Gummi-Enten schwimmen auf dem Neckar um die Wette

Wer die Zeit mit der Familie verbringen will, kann sich vor Angeboten kaum retten: Der Sportfliegerclub Leonberg lädt am Samstag zum Drachenfest an die Flugzeughalle in Renningen-Malmsheim ein. Besucher erwarten Vorführungen, eine Nachtflugshow und Kinderprogramm. Eigene Drachen können mitgebracht werden.

Ein Spaß für Groß und Klein ist auch das Tübinger Entenrennen, bei dem am Samstag tausende gelbe Gummi-Enten an der Alleenbrücke zu Wasser gelassen werden. Bis zur Neckarbrücke schwimmen sie dann um die Wette. Auf die „Besitzer“ der schnellsten Enten warten Preise. Anlässlich der Eröffnung der neuen Mitmachausstellung „Die Ritter. Leben auf der Burg“ veranstaltet das Stuttgarter Kindermuseum „Junges Schloss“ ein großes Ritterwochenende. Am Samstag und Sonntag laden ritterliche Attraktionen und Gaukler zum Staunen und Mitmachen ein.