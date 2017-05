Wochenendtipps für Stuttgart und Region Alternativen für ein fußballfreies Wochenende

Von red 19. Mai 2017 - 06:00 Uhr

Die sommerlichen Temperaturen lassen die Vorfreude auf das Wochenende steigen. Wer nicht mit dem VfB Stuttgart fiebert, findet in unseren Tipps Alternativen für ein fußballfreies Wochenende.





Stuttgart - Das große Public Viewing für den VfB findet auf dem Cannstatter Wasen statt. Genug Platz also in der Stadt für alldiejenigen, die sich entweder noch ein wenig entspannen oder ganz weg bleiben möchten. Am Wochenende startet in Stuttgart die Flohmarktsaison. Der Frühjahrsflohmarkt auf dem Karlsplatz sowie die Hinterhofflohmärkte in Stuttgart-West bieten viele Möglichkeiten für Schnäppchenjäger.

Musikalisch wird es in der Innenstadt am Sonntag, wenn junge Musikerinnen und Musiker im Rahmen der Landesmusikschultage ihr Können unter Beweis stellen. Mit Kindern lohnt sich ein Besuch im Park der Villa Reitzenstein, wo spannende Naturpfade erkundet werden können. Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage kann viel über nachhaltiges Bauen und E-Mobilität gelernt werden. Ebenfalls um Nachhaltigkeit geht es auf dem Übermorgen-Markt auf dem Marienplatz im Stuttgarter Süden.

Ganz im Zeichen des Fahrrades steht der Schlossplatz am Wochenende. Im Rahmen der Fahrradaktionstage gibt es verschiedene Aktionen sowie eine Sternfahrt. Sportlich wird es auch beim HTC Stuttgart, der an diesem Wochenende genau wie der VfB alles klar machen kann.

Diese und weitere Tipps finden Sie in unserer Bildergalerie – viel Spaß beim Durchklicken!