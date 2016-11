Wochenendtipps für Stuttgart und die Region Gute Gelegenheit für erste Weihnachtsgeschenke

Von lit 25. November 2016 - 12:56 Uhr

Das Wochenende steht vor der Tür und damit: Zeit für die schönen Dinge. Für alle, die noch nichts geplant haben, gibt es unsere Tipps. Und die drehen sich dieses Mal um Messen, Märkte und Museen.





Stuttgart - Die Woche neigt sich ihrem Ende zu und einmal mehr steht die Frage im Raum: Was tun am Wochenende? Zu entdecken gibt es viel in Stuttgart und der Umgebung. Der Dekumo-Designmarkt bietet die perfekte Gelegenheit, die ersten Weihnachtsgeschenke zu ergattern.

Wer sich für fremde Kulturen interessiert, kann sich ins Linden-Museum aufmachen und Näheres über Sushi erfahren oder die Kultur-Weihnacht in Bad Cannstadt besuchen. Aber auch für die Kleinsten ist dieses Wochenende wieder einiges geboten. In unserer Bildergalerie finden Sie noch mehr Tipps für das erste Adventwochenende.

