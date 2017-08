Wochenendtipps für Stuttgart und die Region VfB, BBQ und Musik

25. August 2017

Der VfB hat sein erstes Heimspiel der Saison und das Kirchheimer Schloss wird zur Elektrohochburg. Bei uns erfahren Sie, was das Wochenende noch zu bieten hat.





Stuttgart - Am Wochenende kommt der Hochsommer zurück nach Stuttgart. Bei 30 Grad und Sonnenschein hat die schwäbische Hauptstadt so einiges zu bieten. Ob VfB-Fan, Kunstliebhaber oder Musikfreund – für alle gibt es in oder um Stuttgart die passende Veranstaltung.

Der VfB spielt am kommenden Samstag zuhause gegen den 1. FVS Mainz 05. Musikfreunden stehen – je nach Geschmack – gleich zwei Veranstaltung zur Auswahl: Das „Lab-Festival zu Nulltarif“ auf dem Berger Festplatz im Unteren Schlossgarten oder die „Elektronische Festung“, ein Elektrofest im Schloss Kirchheim unter Teck. Der Markgröninger Schäferlauf bietet eine gelungene Abwechslung zum gewöhnlichen Wochenendprogramm.

Wer das gute Wetter mit Grillen verbringen will, ist beim „Stgt4free Summer BBQ“ am Grillplatz im Schlossgarten richtig. Für alle, die schon wieder genug vom Sommer haben, hat Stuttgart auch einige Indoor-Veranstaltungen in petto. Fotograf Johannes Müller stellt Aufnahmen aus Kriegs- und Krisengebieten aus, und die neue Vorführung im Stuttgarter Planetarium lädt die ganze Familie zum Sternegucken ein.

