Wochenendtipps für Stuttgart und die Region Stuttgart empfängt den Herbst mit Wein und Kürbissen

Von lw 01. September 2017 - 07:00 Uhr

Dieter Thomas Kuhn performt auf dem Killesberg, Kürbislandschaften in Ludwigsburg und in Wernau sind die Möpse los – trotz schlechter Wetterlage hat das Wochenende in Stuttgart einiges zu bieten.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Der Sommer verabschiedet sich zum Wochenende erst einmal aus Stuttgart. Passend zum Herbstanfang am Freitag werden auch die Veranstaltungen in der Landeshauptstadt herbstlicher.

Mehr zum Thema

Dieter Thomas Kuhn & Band feiern mit seinen Fans am Samstag auf dem Killesberg das Ende des Festival-Sommers. Gleichzeitig startet das Blühende Barock mit seiner weltgrößten Kürbisausstellung schon in den Herbst. Dieses Jahr steht alles unter dem Motto „Das alte Rom“. Über 600 Kürbissorten können die Besucher in Ludwigsburg bestaunen.

Mit dem Stuttgarter Weindorf ist am Mittwoch außerdem die schwäbische Hocketse schlechthin gestartet. Winzer und Gastronomen empfangen gesellige Gäste bei einem guten Glas Wein noch bis zum 10. September zwischen dem Schiller- und dem Marktplatz.

Tierisches Vergnügen bieten gleich zwei Veranstaltungen am Wochenende: Beim Internationalen Mops- und Bulldoggenwettrennen in Wernau sind die Möpse los: Die Zuschauer feuern die Hunde beim Wettrennen im Wernauer Stadion an. In Bietigheim-Bissingen kommen Pferdefreunde auf ihre Kosten. Beim tradionsreichen Pferdemarkt warten Festzelt, Shetland-Ponys und das große Springturnier am Sonntag auf die Besucher.

Auch sportlich ist auf der Waldau am Wochenende viel los: Die Stuttgarter Kickers treten am Samstag im Stadtderby gegen den VfB Stuttgart II an. Und in der German Football League empfangen die Stuttgarter Scorpions die Saarland Hurricanes im Gazi-Stadion.

Diese und weitere Wochenendtipps finden Sie in unserer Fotostrecke.