Wochenendtipps für Stuttgart und die Region Musik, Wein und weite Blicke

Von red 27. Oktober 2017 - 06:01 Uhr

Das Wochenende steht vor der Tür und in Stuttgart gibt es jede Menge zu unternehmen – vor allem in Sachen Musik. Unsere Tipps zum Wochenende.





Stuttgart - Auch wenn das kommende Wochenende nicht mehr ganz so sonnig wird: in Stuttgart und in der Region gibt es trotzdem viel zu unternehmen. Besonders in Sachen Musik ist viel los. Bereits am Freitag gibt es einiges auf die Ohren. Die Gitze Band spielt im Keller in Bietigheim-Bissingen Rock aus Schwaben. Sinnlicher wird es im Scala-Theater in Ludwigsburg. Dort tritt die Sängerin Julia Neigel mit ihrer Akustiktour „Samt Seide“ auf. Abwechslungsreich wird es in Reutlingen: der italienische Sänger Fabrizio Consoli zeigt seinen Mix aus Tango, Latin und Jazz im Kulturzentrum franz k.

Musical und Weinverkostung

Sonst wohnt er in einem Lastwagen, am Sonntag ist er zu Gast in Stuttgart: Im Fais Dodo präsentiert Jakob Mayer, wie Musik klingt, die in seinem „Musikmobil“ produziert wurde. Auch Quadro Nuevo haben neue Musik im Gepäck. Das Quartett stellt am Samstag im Kultur- und Kongresszentrum Das K in Kornwestheim das neue Album „Flying Carpet“ vor. Und wer Lust auf Musical hat, sollte sich „Saturday Night Fever“ am Samstag in Balingen nicht entgehen lassen.

Nicht nur auf die Ohren – auch zwischen die Zähne gibt es was: am Freitag ist Brotsommelier Jörg Schmid in der Weinmanufaktur Untertürkheim zu Gast. Bei der dortigen Weinprobe trifft er auf den Weinfachmann Tobias Wigger. Dann gibt es: „Brot Wein“. Und auch die Kleinen können sich am Freitag austoben: Im Treffpunkt Rotebühlplatz werden Figuren zu Halloween gebastelt. Quasi „um’s Eck“, am Hauptbahnhof, geht es am Samstag mit einem Stadtspaziergang weiter, der sich um die spannende Geschichte der Stuttgarter Innenstadt dreht.

