Wochenendtipps für Stuttgart und die Region Abschiede, lange Nächte und prominenter Besuch

Von len 03. November 2017 - 10:52 Uhr

Leckeres Jubiläum im Fluxus, lange Einkaufsnacht in der Innenstadt und eine Schlacht in Ludwigsburg – unsere Tipps zum Wochenende.





Stuttgart - Dass es mit der Zeitumstellung Ende Oktober früher dunkel wird, gefällt vielen ganz und gar nicht. Am Samstagabend wird dieses Gesetz – zumindest für kurze Zeit – außer Kraft gesetzt.

Die lange Einkaufsnacht am 4. November steht unter dem Motto „Stuttgart City leuchtet“. Die Besucher erwartet ein großes Musikfeuerwerk auf dem Dach der Königsbaupassagen, verschiedene Leuchtobjekte in der Stuttgarter Innenstadt sorgen für zusätzliche Beleuchtung. Einkaufen ist bis 24 Uhr möglich. Auch das Milaneo am Mailänder Platz sorgt am Samstag für extralanges Shoppingvergnügen. Das Einkaufszentrum öffnet seine Türen zum Midnight-Shopping bis 24 Uhr.

Ebenfalls am Samstag feiert die „Temporary Concept Mall“ Fluxus ihr dreijähriges Bestehen in der Calwer Passage. Zu diesem Anlass verwandelt sich die Shopping-Mall in eine „Free Food Passage“ und lädt die Gäste von 11 bis 19 Uhr zu unterschiedlichen Leckereien ein. Ab 22 Uhr sorgen DJs auf vier Dancefloors für Stimmung.

„Kesselrollen“ geht in die letzte Runde

Katzenberger-Fans können ihre Lieblingskatze am Samstag in der Buchhandlung Wittwer am Schlossplatz treffen. Hier signiert sie einen Kriminalroman mit dem Titel „Mieze Undercover“ von Bestsellerautorin Mina Teichert. Mieze heißt die Hauptfigur im Roman. Daniela Katzenberger hat die Buchautorin Teichert offenbar inspiriert.

Prominent geht es am Samstagabend auch in der Schleyerhalle in Stuttgart zu. Rapper Casper sorgt ab 19 Uhr mit seinem neuen Album „Lang lebe der Tod“ für Stimmung. Los geht es um 19 Uhr, Restkarten sind noch verfügbar. Während Casper gerade erst durchstartet, geht „Kesselrollen“ in die letzte Runde. Der Film ist am Sonntag das letzte Mal in diesem Jahr im Kino zu sehen. Gezeigt wird der Film im Metropol Stuttgart. Wer Interesse hat, sollte sich beeilen. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Abschied nehmen heißt es am Sonntag auch im Blühenden Brock in Ludwigsburg. Dann ist es vorerst vorbei mit der weltgrößten Kürbisausstellung und die Gewinnerkürbisse der Wiegemeisterschaften werden geschlachtet. Wer im nächsten Jahr mit einem Riesenkürbis bei der deutschen oder europäischen Meisterschaft antreten will, sollte die Veranstaltung nicht verpassen. Nach der „Schlachtung“ wird das Saatgut an (Hobby-)Züchter verkauft oder verschenkt.