Wochenendtipps für Stuttgart Jede Menge Kunst und ein Revival

Von ps 20. Januar 2017 - 13:00 Uhr

Mit dem Wochenende in Stuttgart steht ein spannender Mix aus Kunst, Musik und Politik vor der Tür: Der Filmwinter erobert die Lügen zurück, im Westen läuft eine 24-Stunden-Kunstaktion, der Jazzpreis wird verliehen und es gibt ein HipHop-Revival. Ab geht’s ins Wochenende mit unseren Tipps.





Stuttgart - Das Wochenende hat neben Kunst und Musik auch viel Diskussionsstoff zu bieten: So lädt das Schauspiel Stuttgart pünktlich zur feierlichen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag um 18 Uhr zur Diskussion mit dem Publikum über Populismus und seine Folgen ein. Ist Populismus per se eine Gefahr für demokratische Systeme oder verweist er auf vernachlässigte Probleme? Teil der Expertenrunde ist auch der ehemalige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster.

Musikalisch wird es am Freitag um 19:30 Uhr im Theaterhaus, wenn Herbert Joos den Jazzpreis Baden-Württemberg verliehen bekommt. Der Preisträger Herbert Joos tritt gemeinsam mit Patrick Bebelaar und Günter Lenz auf. Anschließend gibt es eine Uraufführung der Patchwork-Komposition „Change of Beauty“.

Party Arty

Noch bis Sonntag findet das Stuttgarter Filmwinter-Festival verschiedenen Kulturstätten in Stuttgart als Forum für den künstlerischen Film statt. Für die Organisatoren des Filmwinters ist es an der Zeit die Lüge zurückzuerobern für die Phantasie, die Kunst und die Träume. Das Motto lautet: „Mut zur Lüge“.

Ein Highlight ist der internationale Kurzfilmwettbewerb, für den in diesem Jahr aus rund 1600 Einreichungen 90 Arbeiten ausgewählt wurden. Die Kurzfilme werden am Freitag, Samstag und Sonntag mehrmals gezeigt. Zum Programm geht’s hier.

Am Samstagabend locken die DJs Dirty Daniela und Emilio bei der HipHop-Revival Party in Anlehnung an den früheren Inner Rythm Club ins Mos Eisley.

Eine Kombination aus Kunst und Musik gibt’s am Samstag und Sonntag in der Galerie Schacher. Hier wird der schnellste Maler der Welt Jim Avignon in einer 24-Stunden-Aktionalle Wände bemalen. Dazu werden im 2-Stunden-Takt DJ´s an den Plattentellern drehen. Wer das Endergebnis sehen will, muss schnell sein. Das Wandgemälde wird am Sonntag nach 14 Uhr schon wieder übermalt.

